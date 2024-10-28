Вибори до парламенту у Грузії: тисячі людей вийшли на протест 

У Тбілісі тисячі людей вийшли на протест проти результатів виборів до парламенту, які викликали обурення громадськості. Увечері 28 жовтня під будівлею парламенту на проспекті Руставелі зібралися учасники акції, перекривши прилеглу дорогу.

Про це повідомляє Interpressnews.

Серед виступаючих була президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка заявила, що голоси виборців були “вкрадені”. Вона пообіцяла підтримувати протестувальників: “Присягаюся залишатися з вами до кінця, поки ми не досягнемо дверей Європи, нашої справжньої мрії”.

За інформацією “Эхо Кавказа”, Георгій Вашадзе, один із лідерів партії “Єдність – Національний рух”, під час мітингу заявив, що опозиція вимагає повторних виборів під міжнародним наглядом.