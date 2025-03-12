Вибори будуть після закінчення війни та скасування воєнного стану, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що вибори в Україні пройдуть після завершення війни та скасування воєнного стану, і запевнив, що їх не будуть навмисно відтерміновувати.

“Ніхто нічого спеціально відтермінувати не буде”, – наголосив він під час спілкування з журналістами 12 березня.

Зеленський зазначив, що зараз Україна має зосередитися на досягненні тиші на фронті. За його словами, Київ готовий до цього, але необхідна технічна допомога партнерів, і це питання вже обговорювалося.

Президент також підтвердив, що протягом 30-денного перемир’я, яке запропонували США, має бути розроблений покроковий план завершення війни із гарантіями безпеки для України. “Якщо цей план буде підготовлений та реалізований поетапно, це приведе до закінчення війни”, – додав Зеленський.