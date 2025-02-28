Ви не маєте права перебувати в цій країні: у Чехії водій трамвая напав на українське подружжя з дитиною

У Празі стався конфлікт між водієм трамвая та українським подружжям із дитиною. Водій громадського транспорту накричав на українців, вдарив чоловіка та вигнав з вагона.

Про це пише iDNES.cz.

Причиною конфлікту стало нібито те, що маленька дитина стояла у взутті на сидінні. Чоловік з дитиною сидів у трамваї, а жінка стояла поруч з ними з коляскою. Водій знаходився біля відчинених дверей.

“Ви не маєте жодного права перебувати в цій країні! Я викликаю поліцію! Вилазь”, – кричав водій на чоловіка з дитиною на руках.

Чоловік відмовився виходити, і тоді водій застосував до нього фізичну силу.

“Ви забруднюєте трамвай. Ви розумієте?”, – кричав водій на чоловіка. Після цього пара з дитиною вийшла з трамвая.

Справу розслідує транспортна компанія і поліція

Празька міська транспортна компанія опублікувала пост, в якому вибачилася і висловила обурення діями свого співробітника. Наразі компанія співпрацює з поліцією, де повідомили, що вже розслідують цю справу.

“Відео інциденту в трамваї, яке поширюється в інтернеті, шокує. Бачити, як працівник транспортної компанії викидає пасажира з вагона з ксенофобськими висловлюваннями, а потім фізично нападає на нього, шокує саме по собі. Але те, що свідком цієї агресії – як вербальної, так і фізичної – стає маленька дитина, не можна пробачити”, – сказав мер Праги Богуслав Свобода.