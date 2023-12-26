Ввозили автомобілі під виглядом гуманітарки: Поліція викрила волонтерів благодійних фондів

Слідчі встановили, що представники благодійних фондів Умані та Полтави ввозили автомобілі з Європи як гуманітарну допомогу, а потім через інтернет продавали їх на Харківщині.

Про це повідомив начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

“Ми провели цілу низку обшуків та вилучили десятки номерних знаків, документи на автомобілі. Також неякісні броньовані плити по вісім тисяч гривень за штуку продавали в магазині “Військторг”. Нам вдалося встановити, що до цієї оборудки причетний чоловік, який також займався продажем автомобілів”, — написав Болвінов.

За його даними, після експертиз готуються повідомити про підозру у незаконному використанні гуманітарної допомоги. Санкція статті — позбавлення волі до семи років.