Політика

Вучич зустрінеться із Зеленським в Афінах

21 Серпня 2023 20:47
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зеленський, україна, сербія

Президент Сербії Александар Вучич у вівторок зустрінеться із Володимиром Зеленським в Афінах, де відбувається неформальний саміт країн Західних Балкан.

Про це пише РТС.

Президент Сербії зазначив, що зустрінеться із Зеленським на прохання українського президента.

“У мене буде з ним двостороння зустріч, тому я сяду й поговорю із Зеленським у приватному порядку про все, що відбувалось в останній час щодо Республіки Косово, про визнання й невизнання територіальної цілісності та всі інші питання”, – додав він.

Вучич висловив сподівання, що розмова з українським президентом вийде “гарною та відкритою”.

Також він анонсував звернення до громадян Сербії, під час якого “відверто розповість про те, що відбувається”.


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