Політика

Втрати ворога у живій силі перевищили 220 тисяч

19 Червня 2023 08:09
31
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втрати ворога

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника.

З 24.02.22 по 19.06.23 орієнтовно вони склали:

  • особового складу ‒ близько 220450 (+630) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3989 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7735 (+6) од,
  • артилерійських систем – 3865 (+18) од,
  • РСЗВ – 610 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 370 (+6) од,
  • літаків – 314 (+0) од,
  • гелікоптерів – 305 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3383 (+12),
  • крилаті ракети ‒ 1211 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6613 (+42) од,
  • спеціальна техніка ‒ 526 (+4).

Дані уточнюються.


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