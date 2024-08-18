Втрати росіян з початку широкомасштабної агресії впритул наблизилися до 600 тисяч ліквідованих осіб

За останню добу з 17 на 18 серпня, росіяни втратили на фронті 1170 солдатів, систему РСЗВ і 79 одиниць автотехніки.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 599 350 (+1170) осіб ліквідовано;
- танків – 8508 (+7) од.;
- бойових броньованих машин – 16 480 (+7) од.;
- артилерійських систем – 17 056 (+71) од.;
- РСЗВ – 1161 (+1) од.;
- засоби ППО – 923 од.;
- літаків – 367 од.;
- гелікоптерів – 328 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 752 (+38) од.;
- крилатих ракет – 2432 од.;
- кораблів/катерів – 28 од.;
- підводних човнів – 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22 992 (+79) од.;
- спеціальної техніки – 2846 (+2) од.