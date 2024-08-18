Політика

Втрати росіян з початку широкомасштабної агресії впритул наблизилися до 600 тисяч ліквідованих осіб
18 Серпня 2024 16:03
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втрати ворога
Російська колона, знищена ракетами РСЗВ під Рильськом у Курській області / Фото “Комерсант”

За останню добу з 17 на 18 серпня, росіяни втратили на фронті 1170 солдатів, систему РСЗВ і 79 одиниць автотехніки.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 599 350 (+1170) осіб ліквідовано;
  • танків – 8508 (+7) од.;
  • бойових броньованих машин – 16 480 (+7) од.;
  • артилерійських систем – 17 056 (+71) од.;
  • РСЗВ – 1161 (+1) од.;
  • засоби ППО – 923 од.;
  • літаків – 367 од.;
  • гелікоптерів – 328 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 752 (+38) од.;
  • крилатих ракет – 2432 од.;
  • кораблів/катерів – 28 од.;
  • підводних човнів – 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 22 992 (+79) од.;
  • спеціальної техніки – 2846 (+2) од.

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