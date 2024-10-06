Втрати російських військ в Україні перевищили 660 тисяч осіб

Сили оборони знищили 1250 осіб особового складу армії РФ, 3 танки, 21 бронемашину, 55 артсистем, 49 безпілотників, 120 одиниць авто і спецтехніки, повідомляє про втрати ворога за минулу добу Генштаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.10.24 орієнтовно становили:
- особового складу – близько 660470 (+1250) осіб,
- танків – 8919 (+3) од,
- бойових броньованих машин – 17679 (+21) од,
- артилерійських систем – 19092 (+55) од,
- РСЗВ – 1216 (+0) од,
- засоби ППО – 970 (+0) од,
- літаків – 368 (+0) од,
- вертольотів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16578 (+49),
- крилаті ракети – 2613 (+0),
- кораблі / катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26006 (+101) од,
- спеціальна техніка – 3363 (+19).