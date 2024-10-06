Політика

Втрати російських військ в Україні перевищили 660 тисяч осіб
6 Жовтня 2024 08:28
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втрати ворога
Трупи російських солдатів на Покровському напрямку / Скриншот відео

Сили оборони знищили 1250 осіб особового складу армії РФ, 3 танки, 21 бронемашину, 55 артсистем, 49 безпілотників, 120 одиниць авто і спецтехніки, повідомляє про втрати ворога за минулу добу Генштаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.10.24 орієнтовно становили:

  • особового складу – близько 660470 (+1250) осіб,
  • танків – 8919 (+3) од,
  • бойових броньованих машин – 17679 (+21) од,
  • артилерійських систем – 19092 (+55) од,
  • РСЗВ – 1216 (+0) од,
  • засоби ППО – 970 (+0) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • вертольотів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16578 (+49),
  • крилаті ракети – 2613 (+0),
  • кораблі / катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26006 (+101) од,
  • спеціальна техніка – 3363 (+19).

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