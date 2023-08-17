Суспільство

Втрати РФ на фронті склали 256 тисяч солдатів

17 Серпня 2023 08:23
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загиблі, рф

Росія продовжує зазнавати втрат у війні проти України − лише за минулу добу Сили оборони знищили близько 480 загарбників, 24 ворожі безпілотники, 18 ББМ та 17 артилерійських систем.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 256 050 (+480) осіб ліквідовано,  
  • танків − 4 329 (+5) од,
  • бойових броньованих машин − 8 398 (+18) од,
  • артилерійських систем − 5 169 (+17) од,
  • РСЗВ − 714 (+0) од,
  • засобів ППО − 486 (+1) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів − 314 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 272 (+24) од,
  • крилатих ракети − 1 406 (+2) од,
  • кораблів/катерів − 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 7 641 (+27) од,
  • спеціальної техніки − 773 (+0) од.

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