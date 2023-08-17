Втрати РФ на фронті склали 256 тисяч солдатів

Росія продовжує зазнавати втрат у війні проти України − лише за минулу добу Сили оборони знищили близько 480 загарбників, 24 ворожі безпілотники, 18 ББМ та 17 артилерійських систем.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.08.23 орієнтовно склали: