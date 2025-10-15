        Суспільство

        Втрати армії рф зросли ще на 1070 осіб за добу — оновлені дані Генштабу

        Сергій Бордовський
        15 Жовтня 2025 08:01
        читать на русском →

        Станом на 15 жовтня 2025 року загальні бойові втрати російської армії у війні проти України становлять близько 1 мільйона 126 тисяч осіб. За останню добу Збройні сили України ліквідували ще близько 1070 окупантів.

        Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

        За даними Генштабу, загальні втрати противника з 24 лютого 2022 року становлять орієнтовно:

        • особового складу — близько 1 126 220 осіб (+1070 за добу);
        • танків — 11 259 (+3);
        • бойових броньованих машин — 23 347 (+2);
        • артилерійських систем — 33 671 (+43);
        • реактивних систем залпового вогню — 1 520;
        • засобів ППО — 1 227 (+2);
        • літаків — 427;
        • гелікоптерів — 346;
        • безпілотників оперативно-тактичного рівня — 70 021 (+389);
        • крилатих ракет — 3 859;
        • кораблів і катерів — 28;
        • підводних човнів — 1;
        • автомобільної техніки та автоцистерн — 64 329 (+141);
        • спеціальної техніки — 3 977.

        У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.


