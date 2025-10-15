Втрати армії рф зросли ще на 1070 осіб за добу — оновлені дані Генштабу

Станом на 15 жовтня 2025 року загальні бойові втрати російської армії у війні проти України становлять близько 1 мільйона 126 тисяч осіб. За останню добу Збройні сили України ліквідували ще близько 1070 окупантів.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними Генштабу, загальні втрати противника з 24 лютого 2022 року становлять орієнтовно:

особового складу — близько 1 126 220 осіб (+1070 за добу);

(+1070 за добу); танків — 11 259 (+3);

(+3); бойових броньованих машин — 23 347 (+2);

(+2); артилерійських систем — 33 671 (+43);

(+43); реактивних систем залпового вогню — 1 520 ;

; засобів ППО — 1 227 (+2);

(+2); літаків — 427 ;

; гелікоптерів — 346 ;

; безпілотників оперативно-тактичного рівня — 70 021 (+389);

(+389); крилатих ракет — 3 859 ;

; кораблів і катерів — 28 ;

; підводних човнів — 1 ;

; автомобільної техніки та автоцистерн — 64 329 (+141);

(+141); спеціальної техніки — 3 977.

У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.