Втрати армії рф зросли ще на 1070 осіб за добу — оновлені дані Генштабу

Станом на 15 жовтня 2025 року загальні бойові втрати російської армії у війні проти України становлять близько 1 мільйона 126 тисяч осіб. За останню добу Збройні сили України ліквідували ще близько 1070 окупантів.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
За даними Генштабу, загальні втрати противника з 24 лютого 2022 року становлять орієнтовно:
- особового складу — близько 1 126 220 осіб (+1070 за добу);
- танків — 11 259 (+3);
- бойових броньованих машин — 23 347 (+2);
- артилерійських систем — 33 671 (+43);
- реактивних систем залпового вогню — 1 520;
- засобів ППО — 1 227 (+2);
- літаків — 427;
- гелікоптерів — 346;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня — 70 021 (+389);
- крилатих ракет — 3 859;
- кораблів і катерів — 28;
- підводних човнів — 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 64 329 (+141);
- спеціальної техніки — 3 977.
У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.