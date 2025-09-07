ВСУ: Росія атакувала Україну рекордною кількістю дронів – понад 800

Російська армія здійснила комбіновану атаку по Україні із застосуванням безпілотників та ракет наземного базування. Загалом було використано 805 дронів, як ударних, так і імітаторів. Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Це рекордна кількість. Попередній максимум зафіксували в ніч на 9 липня, коли Росія застосувала 728 безпілотників і ракети.

За даними Повітряних сил, під час останньої атаки також випущено 13 ракет «Іскандер». Станом на 08:30 українські захисники «збили або подавили» 751 повітряну ціль – 747 дронів і чотири ракети.

Водночас зафіксовані влучання дев’яти ракет та 56 ударних безпілотників у 37 населених пунктах. Атака ще триває, у повітрі залишаються кілька дронів, попередили у ЗСУ.