Кримінал

Всі необхідні сили Нацполіції та СБУ задіяні: Зеленський відреагувала на замах на Фаріон
19 Липня 2024 21:14
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Ірина Фаріон / Фото: УНІАН

Всі необхідні сили Національної поліції України та СБУ задіяні, щоб встановити обставини замаху на Ірину Фаріон.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та керівник Служби безпеки України Василь Малюк оперативно доповідають щодо розшуку нападника на Ірину Фаріон.

Очевидно, що будь-яке насильство заслуговує лише на засудження і кожен, хто винен у цьому нападі, повинен понести повну відповідальність”, – повідомив президент.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, напад на Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство. 

“Поліція, інші необхідні служби працюють на місці стрільби. Мають покази свідків, опрацьовують дані з камер відеоспостереження. Розкриття злочину в активній фазі. Систематично отримую доповіді від керівництва поліції про вжиті заходи та встановлені обставини”, – повідомив міністр.

Клименко також закликав громадян повідомляти будь-яку інформації щодо цього злочину.

“Ці дані мають бути правильно зафіксовані та ретельно перевірені”, – сказав міністр.

Наразі стан потерпілої тяжкий, лікарі борються за її життя. 

У п’ятницю, 19 липня ввечері, у Львові скоїли замах на колишню народну депутатку Ірину Фаріон, це сталося на вулиці Масарика.

За даними поліції у Львові та на території області проводиться спеціальна поліцейська операція щодо затримання зловмисника, до якої задіяні співробітники усіх служб та підрозділів поліції Львівщини.


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