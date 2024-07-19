Кримінал

У Львові скоїли замах на Ірину Фаріон
19 Липня 2024 20:13
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Ірина Фаріон / Фото з відкритих джерел

У Львові скоїли замах на мовознавицю Ірину Фаріон, це сталося на вулиці Масарика.

Про це повідомляє ZAXID.NET з посиланням на джерела.

За даними видаян Фаріон перебуває в лікарні у критичному стані.

Журналістка Марта Оліярник із посиланням на джерела пише, що постріл був у скроню. Стрільця бачили сусіди, він нібито був у рукавичках і зброя була без глушника.

UPD. 20:25 Як повідомили у поліції, у Львові зловмисник стріляв у громадську діячку – проводиться спеціальна поліцейська операція для його затримання.

“Сьогодні, 19 липня, о 19.30 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Масарика у Львові невідомий чоловік стріляв у перехожу.Правоохоронці встановили особу пораненої, 60-річної львівʼянки. Їі було госпіталізовано з вогнепальним пораненням голови”, – йдеться у повідомленні.

У Львові та на території області проводиться спеціальна поліцейська операція, до якої задіяні співробітники усіх служб та підрозділів поліції Львівщини. 

“Правоохоронці вживають усіх заходів для встановлення місця перебування та затримання стрільця”, – додали правоохоронці.

Поранену госпіталізовано – зараз медики рятують їй життя.


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