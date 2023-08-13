“Все малюй. Тільки максимально коректно”. Полонений російський комбат співпрацює з ЗСУ

Днями німецьким журналістам стало відомо про спецоперацію в Херсонській області, яку ЗСУ провели ще 8 серпня. Українські спецназівці висадилися на лівому березі Дніпра та взяли в полон російського майора Томова. Про це виданню Bild повідомив військовий експерт Юліан Рьопке.
Загін спеціального призначення прибув на лівий берег на човнах, а потім пройшов до позицій окупантів. Для прикриття українська армія випустила по ворожих позиціях десять ракет. Спецназівцям вдалося захопити позиції окупантів, після чого вони, використовуючи російську рацію, викликали “підмогу”. Загін з десяти російських солдатів на чолі з Томовим прибув на місце на БТРі і потрапив у пастку, в результаті бою майор був полонений.
Сьогодні ця історія отримала продовження: у мережі з’явилося відео, на якому Томов вже “співпрацює” з нашими військовими.
Майор Томов знайшовся!— hochu dodomu v UA (@hochu_dodomu) August 13, 2023
Цельний "командир разведывательной группы полка 1822 ВС" рашки
В полоні. Розказує всю інформацію, херой)))
Жить захочешь – не так раскорячншься(с) pic.twitter.com/DGojdeGnxB