Все більше українських дітей з окупованих територій прибувають до Білорусі, – AP

Білоруський диктатор Александр Лукашенко в четвер, 28 грудня, взяв участь в організованій урядом зустрічі з дітьми, привезеними з тимчасово окупованих територій України, відкрито ігноруючи міжнародне засудження причетності його країни до депортації українських дітей.

Про це пише AP.

Білоруські чиновники не повідомили, скільки саме дітей із тимчасово окупованих територій привезли в країну.

Нещодавнє дослідження Єльського університету показало, що до Білорусі з тимчасово окупованих територій чотирьох українських областей привезли понад 2400 дітей віком від 6 до 17 років.

Білоруська опозиція закликала Міжнародний кримінальний суд притягнути Лукашенка та його чиновників до відповідальності за причетність до незаконного переміщення українських дітей.

Колишній міністр культури Білорусі, а нині опозиційний активіст, який надав Міжнародному кримінальному суду докази причетності Лукашенка до незаконної депортації дітей, Павел Латушка, заявив, що прибуття нової групи дітей із тимчасово окупованих територій “підкреслює необхідність для МКС розслідувати ці злочини”.

“Лукашенко, члени його сім’ї та соратники разом з Кремлем організували систему переміщення українських дітей, в тому числі сиріт, з окупованих територій до Білорусі, і цей канал досі працює”, – сказав Латушка в інтерв’ю Associated Press.

У березні МКС видав ордери на арешт президента Росії Владіміра Путіна і уповноваженої з прав дитини в РФ Марії Львової-Бєлової, звинувативши їх у воєнних злочинах, пов’язаних з незаконною депортацією дітей із тимчасово окупованих територій України до Росії.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив у четвер, 28 грудня, що переміщення тисяч українських дітей до Білорусі допомогло Москві приховати інформацію про незаконну депортацію дітей.

Раніше цього місяця Міжнародний Червоний Хрест призупинив діяльність білоруського відділення організації після того, як його голова Дмітрій Шевцов викликав міжнародне обурення, коли зізнався у вивезенні українських дітей до Білорусі. Шевцов називав цей крок “абсолютно політизованим”, стверджуючи, що українські діти, які відвідали Білорусь для “оздоровлення”, нібито благополучно повернулися додому.

Білорусь є найближчим союзником Москви з початку повномасштабної війни РФ проти України. Лукашенко дозволив Кремлю використовувати територію своєї країни для вторгнення. Росія також розмістила в Білорусі частину своєї тактичної ядерної зброї.