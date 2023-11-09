ВРУ звільнила міністра молоді та спорту

Міністра молоді і спорту Вадима Гутцайта звільнено рішенням Верховної Ради.
Про це повідомив нардепа від “Голосу” Ярослав Желєзняк.
За звільнення Гутцайта проголосували 243 нардепа.
Міністра молоді і спорту Вадима Гутцайта звільнено рішенням Верховної Ради.
Про це повідомив нардепа від “Голосу” Ярослав Желєзняк.
За звільнення Гутцайта проголосували 243 нардепа.
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