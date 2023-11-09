Політика

ВРУ звільнила міністра молоді та спорту

9 Листопада 2023 12:47
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вру

Міністра молоді і спорту Вадима Гутцайта звільнено рішенням Верховної Ради.

Про це повідомив нардепа від “Голосу” Ярослав Желєзняк.

За звільнення Гутцайта проголосували 243 нардепа.


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