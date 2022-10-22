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Вранці захисники України збили 18 крилатих ракет окупантів

22 Жовтня 2022 12:01
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22 жовтня о 7.00 окупанти здійснили масований ракетний обстріл території України. Атаковано об’єкти критичної інфраструктури в різних областях держави.

Суботня тривога в більшості областей тривала три-чотири години. Ударів зазнали енергооб’єкти країни, є руйнування.

Ворог атакував щонайменше десятьма літаками стратегічної авіації Ту-160 та Ту-95 з району Волгодонська Ростовської області. Випущено 17 крилатих ракет Х-101 (Х-555). Крім того, рашисти атакували із кораблів з акваторії Чорного моря крилатими ракетами «Калібр».

Усього – 16 пусків. В зонах відповідальності Повітряне командування “Південь” Повітряне командування “Центр” Повітряне командування “Захід” Повітряних Сил ЗС України авіацією, зенітними ракетними підрозділами та мобільно-вогневими групами знищено вісімнадцять крилатих ракет ворога: – 13 КР Х-101/Х-555; – 5 КР «Калібр».

Станом на 11.40 в Україні знов оголошено повітряну тривогу.


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