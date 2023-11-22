ВР підтримала законопроєкт про застосування англійської мови в Україні

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про застосування англійської мови в Україні, який зобов’язує володіти англійською мовою певних держслужбовців, а також працівників екстреної допомоги та низки інших сфер.

Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк і Олексій Гончаренко в Telegram; проєкт закону на сайті парламенту

22 листопада Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт про статус англійської мови! (№9432), за це проголосували 278 нардепів.

Законопроєкт передбачає офіційне закріплення статусу англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні, визначення категорії посад, кандидати на зайняття яких зобовʼязані володіти англійською мовою, унормування особливостей застосування англійської мови в роботі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підрозділів екстреної допомоги населенню, під час перетину державного кордону, у сферах освіти, транспорту, охорони здоровʼя.

“Норма про показ англомовних фільмів у кінотеатрах мовою оригіналу з субтитруванням українською була виключена рішенням комітету. Так що хто виступав за збереження дубляжу – rest easy”.

Згідно з текстом документа, закон у випадку остаточного ухвалення зобов’яже володіти англійською мовою тих, хто претендує на посади:

Державної служби категорії “А”;

Державної служби категорії “Б” і “В”, перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів;

Голів місцевих держадміністрацій та їхніх заступників;

Військовослужбовців офіцерського складу, які служать за контрактом (перелік встановлює КМУ);

Поліцейських середнього та вищого складу НПУ, начальників в інших правоохоронних органах і службах цивільного захисту (перелік встановлює уряд);

Прокурорів;

Працівників митних та податкових органів (перелік встановлює КМУ);

Керівників суб’єктів господарювання державного сектора економіки (перелік визначає Кабмін).

Також вимога володіти англійською мовою може висуватися в органах місцевого самоврядування, якщо посада передбачає міжнародну співпрацю (за винятком виборних посад).

Іспит з англійської для чиновників буде безкоштовним. Його можна буде складати не частіше 1 разу на 4 місяці, але необмежену кількість разів.

Екстрена допомога надається англійською іноземцям і особам без громадянства, якщо вони не володіють українською. Виклики також мають прийматися і англійською мовою (або іншою мовою, прийнятною для сторін).

Митний і паспортний контроль на кордоні також здійснюється англійською для іноземців.

В освіті на всіх рівнях вивчення і використання англійської мови також є обов’язковим.

Для військовослужбовців діятиме стандарт НАТО STANAG 6001 щодо володіння іноземною мовою на рівні, достатньому для іншомовного спілкування у професійних галузях.

Втім, під час воєнного стану та мобілізації на військовослужбовців та правоохоронців вимога володіти англійською мовою не розповсюджується.

Вимога знати англійську для держслужбовців категорії “А”, голів місцевих держадміністрації та їхніх заступників набуде чинності через 2 роки після припинення/скасування воєнного стану, а для решти чиновників – через 4 роки після завершення воєнного стану. Це окреслено перехідними положеннями.