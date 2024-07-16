Вперше після замаху Трамп з’явився на публіці

Дональд Трамп прибув на Національний з’їзд Республіканської партії після замаху на нього.

Про це повідомляє CNN.

Очікується, що на з’їзді він виступить із першою промовою після замаху на нього два дні тому. У Трампа перев’язане вухо.

Присутні скандували “Борись” — ці слова Трамп вигукнув на мітингу після замаху. Політик привітав делегатів стиснутим кулаком та подякував їм.

Національна асамблея офіційно висунула Трампа кандидатом у президенти. Зокрема 15 липня стало відомо, що Дональд Трамп набрав достатню кількість голосів, щоб стати кандидатом у президенти від Республіканської партії.