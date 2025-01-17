Воїни ССО ліквідували групу росіян, які стратили бійців тероборони (відео)

Оператори Сил спеціальних операцій (ССО) знищили та взяли в полон російських військових, причетних до страти українських бійців тероборони. Про це повідомили у пресслужбі ССО, оприлюднивши відео зізнань полонених.

Російські солдати 10 січня розстріляли двох бійців тероборони, взятих у полон на одному з напрямків фронту. Після цього один із підрозділів ССО провів операцію з ліквідації ворожої групи та повернення тіл українських захисників.

У результаті частину розстрільної групи було знищено, решту – змусили здатися. Серед полонених виявилися морські піхотинці 40-ї арктичної бригади РФ, які служать лише півтора місяця.

На допиті вони зізналися, що взяли в полон двох українців і отримали наказ про їхню страту від командира. Троє з нападників, зокрема з позивними Лебідь, Бум і Білий, були ліквідовані операторами ССО. Окупант із позивним Ярий разом із ще двома військовими потрапив у полон і надав свідчення.