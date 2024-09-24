Воїни ГУР звільнили Вовчанський агрегатний завод (відео)

Підрозділи ГУР повністю звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу та знищили окупантів в усіх будівелях підприємства.

Про це повідомляє пресслужба ГУР МО.

Операцію здійснили спеціальні групи ГУР: “Стугна”, “Парагон”, “Юнгер”, РДК, БДК, “Терор”.

“Бійці ГУР МОУ здійснювали системну зачистку будівель заводу, постійно вступаючи в контактні бої з противником в умовах щільної забудови. В окремих випадках українські спецпризначенці вступали з ворогом у рукопашний бій.

Росіяни перетворили агрегатний завод у свою пропагандистську “фортецю”, задіюючи в її обороні найбільш мотивовані та професійні підрозділи, серед яких були навіть бійці 45 бригади СпП повітряно-десантних військ (Кубінка, Москва)”, – йдеться у повідомленні.

Територію агрегатного заводу передано під контроль ЗСУ після зачистки усіх 30 будівель об’єкту.