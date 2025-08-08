        Суспільство

        Воїни 7-го корпусу ДШВ показали, як знищують ворожі ДРГ у Покровську

        Федір Олексієв
        8 Серпня 2025 08:34
        Бійці 7-го корпусу Десантно-штурмових військ знищують російські диверсійно-розвідувальні групи, які намагаються прорватися у Покровськ.

        Відео бойової роботи опублікувала пресслужба корпусу.

        “Понад місяць ворог не полишає спроби проникнути в Покровськ, застосовуючи ДРГ. Головне їх завдання – накопичити живу силу для подальших дій.

        Завдяки злагодженим діям бригад 7 корпусу ДШВ та суміжними підрозділам Сил Оборони ворожі групи вдається ліквідувати”, – зазначили військові.

        Загарбників знаходять та ліквідовують за допомогою дронів, засобів розвідки та зусиль бійців.

        “Наразі Покровськ – чистий від ворожих ДРГ та повністю під контролем українських військових”, – підсумували у корпусі.


