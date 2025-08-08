Воїни 7-го корпусу ДШВ показали, як знищують ворожі ДРГ у Покровську

Справа про корупцію на дронах: за ексголову Луганської ОВА Гайдая внесли заставу

“Наразі Покровськ – чистий від ворожих ДРГ та повністю під контролем українських військових”, – підсумували у корпусі.

Загарбників знаходять та ліквідовують за допомогою дронів, засобів розвідки та зусиль бійців.

“Понад місяць ворог не полишає спроби проникнути в Покровськ, застосовуючи ДРГ. Головне їх завдання – накопичити живу силу для подальших дій.