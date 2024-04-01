Воїни 25-ї бригади відбили наймасштабнішу механізовану атаку цієї війни, – Forbes

У суботу, 30 березня, росіяни спробували провести наймасштабнішу танкову атаку за весь час повномасштабного вторгнення. Коло села Тоненьке на Авдіївському напрямку росіяни задіяли 36 танків та 12 бойових машин піхоти.

Закінчилася така атака масштабною “різаниною”, адже окупанти залишили на дорозі на захід від руїн міста третину своїх танків, пише Forbes.

До цього випадку росіяни, яким бракувало техніки з очевидних причин, для штурмів використовували піхоту. Втім, ситуація різко змінилася — вони знову почали застосовувати бронетехніку.

Українська 25-та бригада помітила колону з 48 машин і вдарила по ній, уразивши 12 танків і 8 БМП.

Наступного дня після штурму Центр оборонних стратегій описав бої навколо Тоненьке як “позиційні”, тобто жодна сторона значно не просунулась.

“Те, що українці могли перемогти таку велику та добре озброєну російську силу, свідчить про іншу тенденцію: попри нестачу боєприпасів, українські бригади все ще здатні встановити жорстку оборону — часто за допомогою комбінації мін, артилерії, протитанкових ракет і БПЛА”, – пише видання.