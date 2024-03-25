Суспільство

Ворожий удар по столиці: зруйновано частину Академії декоративно-прикладного мистецтва

25 Березня 2024 12:44
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київ, рекетний удар
Академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Бойчука. / ДСНС

Внаслідок атаки на столицю 25 березня, зруйновано частину будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Бойчука. 

Про це повідомив в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

“Унаслідок ворожого авіаудару по столиці зруйнована частина будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука. Разом з рятувальниками  та правоохоронцями перебуваю на місці події”, – йдеться в повідомленні очільника МКІП.За словами Карандєєва, сигнал повітряної тривоги прозвучав за декілька секунд до перших вибухів, тож студенти та викладачі не встигли швидко спуститися до укриття.”На щастя, уламки потрапили у сусідні приміщення. Вщент зруйновані спортивна зала, конгрес-хол та виставковий центр. За попередньою інформацією, загиблих немає”, – додав він.

Також пошкоджено приміщення кафедр та авдиторії навчального закладу.  

В.о. міністра повідомив, що постраждала завідувачка лабораторії, її госпіталізували до найближчої лікарні.


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