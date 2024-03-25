Ворожий удар по столиці: зруйновано частину Академії декоративно-прикладного мистецтва

Внаслідок атаки на столицю 25 березня, зруйновано частину будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Бойчука.

Про це повідомив в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

“Унаслідок ворожого авіаудару по столиці зруйнована частина будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука. Разом з рятувальниками та правоохоронцями перебуваю на місці події”, – йдеться в повідомленні очільника МКІП.За словами Карандєєва, сигнал повітряної тривоги прозвучав за декілька секунд до перших вибухів, тож студенти та викладачі не встигли швидко спуститися до укриття.”На щастя, уламки потрапили у сусідні приміщення. Вщент зруйновані спортивна зала, конгрес-хол та виставковий центр. За попередньою інформацією, загиблих немає”, – додав він.

Також пошкоджено приміщення кафедр та авдиторії навчального закладу.

В.о. міністра повідомив, що постраждала завідувачка лабораторії, її госпіталізували до найближчої лікарні.