        Суспільство

        Ворожі безпілотники спричинили пожежі у Бориспільському та Бучанському районах

        Федір Олексієв
        18 Вересня 2025 07:03
        читать на русском →
        Ілюстративне фото / ДСНС
        Ілюстративне фото / ДСНС

        У ніч на 18 вересня російські безпілотники атакували Київщину. Внаслідок атаки у Бориспільському районі загорілися складські приміщення.

        Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

        “Унаслідок ворожої атаки у Бориспільському районі сталося загорання складських приміщень. Оперативні служби на місці події. Вживаються всі необхідні заходи”, – йдеться у повідомленні.

        Реклама
        Реклама

        Крім того, наслідки атаки зафіксовані у Бучанському районі. Там спалахнув приватний будинок. Пожежу оперативно локалізували рятувальники ДСНС.

        Наразі повідомлень про постраждалих не надходило.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини