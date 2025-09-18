Ворожі безпілотники спричинили пожежі у Бориспільському та Бучанському районах

У Тернополі нетверезий працівник ТЦК влаштував перегони з поліцією та потрапив у масову ДТП

Крім того, наслідки атаки зафіксовані у Бучанському районі. Там спалахнув приватний будинок. Пожежу оперативно локалізували рятувальники ДСНС.

“Унаслідок ворожої атаки у Бориспільському районі сталося загорання складських приміщень. Оперативні служби на місці події. Вживаються всі необхідні заходи”, – йдеться у повідомленні.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

У ніч на 18 вересня російські безпілотники атакували Київщину. Внаслідок атаки у Бориспільському районі загорілися складські приміщення.