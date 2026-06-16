Воротар Кабо-Верде став зіркою ЧС-2026: після матчу з Іспанією він набрав мільйони підписників

Воротар збірної Кабо-Верде Жозімар Жозе Евора Діаш, більш відомий як Возінья, став однією з головних сенсацій чемпіонату світу з футболу 2026 року після історичної нічиєї своєї команди з Іспанією. Про це пише New York Post.

У матчі групового етапу ЧС-2026 збірна Кабо-Верде, яка дебютує на мундіалі, сенсаційно зіграла внічию з Іспанією — 0:0. 40-річний голкіпер здійснив сім сейвів, зберіг свої ворота «сухими» та був визнаний найкращим гравцем зустрічі.

Після фінального свистка популярність Возіньї стрімко зросла. Якщо до початку гри на його сторінку в Instagram було підписано близько 46 тисяч людей, то вже за кілька годин кількість підписників перевищила 2,2 мільйона.

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Кабо-Верде вперше в історії виступає на чемпіонаті світу. Команда посідає 64-те місце в рейтингу ФІФА, тоді як Іспанія є другою збірною світу. Нічия з одним із фаворитів турніру стала одним із найбільших сюрпризів старту мундіалю.

Після матчу Возінья не приховував емоцій. Голкіпер зазначив, що все життя мріяв про такий момент і присвятив свій виступ усім поколінням футболістів Кабо-Верде, які раніше не мали можливості зіграти на чемпіонаті світу.

Для острівної збірної нічия з Іспанією стала першим набраним очком в історії виступів на чемпіонатах світу.