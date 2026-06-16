        Суспільство

        Путін мав дві цілі: в ISW пояснили, навіщо РФ вдарила по Києво-Печерській лаврі

        Галина Шподарева
        16 Червня 2026 14:00
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        Пожежа після удару по Києво-Печерській лаврі / Фото: Нацполіція
        Пожежа після удару по Києво-Печерській лаврі / Фото: Нацполіція

        Масований ракетно-дроновий удар Росії по Україні в ніч на 15 червня мав не лише військову, а й психологічну мету. Аналітики вважають, що атаками на цивільні та культурні об’єкти Кремль намагається тиснути на українське суспільство та демонструвати силу.

        Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

        За оцінкою аналітиків, російський диктатор Володимир Путін використовує масштабні комбіновані удари для досягнення двох цілей. Перша — спроба зламати волю України до спротиву через удари по цивільному населенню та важливих об’єктах.

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        Друга мета — створити видимість сили Росії та приховати її слабкість, зокрема нездатність захистити власну територію від українських далекобійних ударів.

        Під час масованої атаки в ніч на 15 червня російські війська пошкодили культурні об’єкти в Києві, Дніпрі та Харкові. Серед них — Києво-Печерська лавра та пов’язані з нею монастирські будівлі у Києві.

        ISW зазначає, що такі удари є частиною ширшої кампанії Росії, спрямованої на психологічний тиск на Україну.


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