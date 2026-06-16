        Суспільство

        Ольга Харлан показала перше фото новонародженої доньки

        Галина Шподарева
        16 Червня 2026 13:18
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        В Ольги Харлан та Луїджі Самеле народилася донька / Фото: olgakharlan, Instagram
        В Ольги Харлан та Луїджі Самеле народилася донька / Фото: olgakharlan, Instagram

        Українська фехтувальниця та олімпійська чемпіонка Ольга Харлан повідомила про народження доньки. Спортсменка поділилася першими світлинами дитини та розкрила її ім’я.

        Допис про народження доньки Ольга Харлан опублікувала в Instagram.

        Дівчинка народилася 14 червня та отримала ім’я Аріанна.

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        “Мама й тато люблять тебе понад усе на світі”, — йдеться у дописі до світлини.

        Батьком дівчинки є італійський шабліст Луїджі Самеле — призер Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи. Спортсменів поєднало фехтування, а їхні стосунки тривають уже багато років.

        Ольга Харлан — одна з найуспішніших спортсменок в історії України. Вона є багаторазовою призеркою Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи й вважається однією з легенд українського спорту.


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