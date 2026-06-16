Ольга Харлан показала перше фото новонародженої доньки

Українська фехтувальниця та олімпійська чемпіонка Ольга Харлан повідомила про народження доньки. Спортсменка поділилася першими світлинами дитини та розкрила її ім’я.

Допис про народження доньки Ольга Харлан опублікувала в Instagram.

Дівчинка народилася 14 червня та отримала ім’я Аріанна.

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“Мама й тато люблять тебе понад усе на світі”, — йдеться у дописі до світлини.

Батьком дівчинки є італійський шабліст Луїджі Самеле — призер Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи. Спортсменів поєднало фехтування, а їхні стосунки тривають уже багато років.

Ольга Харлан — одна з найуспішніших спортсменок в історії України. Вона є багаторазовою призеркою Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи й вважається однією з легенд українського спорту.