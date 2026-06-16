“Росія має укласти угоду”: Трамп зустрівся із Зеленським та зробив заяву

Президент США Дональд Трамп заявив, що провів “дуже хорошу” зустріч із президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту G7 у Франції. За його словами, сторони проведуть ще одну зустріч пізніше цього дня.

Про це пише The Guardian.

Під час спілкування з журналістами Трамп заявив, що вважає необхідним якнайшвидше досягти домовленостей щодо припинення війни.

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“Послухайте, Росія повинна укласти угоду. Росія втратила величезну кількість людей, так само як і Україна. Минулого місяця вони разом втратили 35 тисяч військових. Це відбувається щомісяця. У середньому вони втрачають 25 тисяч людей, переважно солдатів, молодих, прекрасних людей. І те, що там відбувається, — це божевілля”, — сказав президент США.

Трамп також повідомив, що нещодавно розмовляв із президентом РФ Володимиром Путіним.

“Але ми провели зустріч і побачимо. Я розмовляв із президентом Путіним у неділю”, — додав він.

За словами американського президента, між Зеленським і Путіним існує “велика неприязнь”. Трамп підтвердив, що пізніше цього дня знову зустрінеться з українським лідером.

Як пише The Guardian, одним із головних завдань нинішнього саміту G7 є спроба європейських лідерів залучити Дональда Трампа до більш активної підтримки України. Попри те, що значна частина дискусій на саміті присвячена Ірану, мирній угоді та Ормузькій протоці, лідери ЄС прагнуть переконати президента США приділити більше уваги війні Росії проти України.