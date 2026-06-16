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        У Нікополі російський FPV-дрон убив трьох людей, серед загиблих — мати та син

        Сергій Бордовський
        16 Червня 2026 17:21
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        Троє людей загинули після удару FPV-дрона по Нікополю / Фото: Дніпропетровська ОВА
        Троє людей загинули після удару FPV-дрона по Нікополю / Фото: Дніпропетровська ОВА

        У Нікополі Дніпропетровської області внаслідок атаки російського FPV-дрона загинули троє людей.

        Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

        За його словами, російські військові завдали удару FPV-дроном по людях, які пересувалися дорогою.

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        Внаслідок атаки загинули 87-річна жінка та її 51-річний син.

        «Ворог поцілив FPV-дроном по людях, які пересувалися дорогою. Обірвав життя матері та сина – жінки 87 років та чоловіка 51 року», — зазначив Ганжа.

        Особу третього загиблого наразі встановлюють правоохоронці.

        Інших подробиць щодо обставин атаки та можливих постраждалих на цей час не повідомляється.


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