У Нікополі російський FPV-дрон убив трьох людей, серед загиблих — мати та син

У Нікополі Дніпропетровської області внаслідок атаки російського FPV-дрона загинули троє людей.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

За його словами, російські військові завдали удару FPV-дроном по людях, які пересувалися дорогою.

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Внаслідок атаки загинули 87-річна жінка та її 51-річний син.

«Ворог поцілив FPV-дроном по людях, які пересувалися дорогою. Обірвав життя матері та сина – жінки 87 років та чоловіка 51 року», — зазначив Ганжа.

Особу третього загиблого наразі встановлюють правоохоронці.

Інших подробиць щодо обставин атаки та можливих постраждалих на цей час не повідомляється.