        Спорт

        США розгромили Парагвай і повторили рекорд 96-річної давнини на чемпіонаті світу

        Віктор Алєксєєв
        13 Червня 2026 09:28
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        Тренер національної збірної США з футболу Маурісіо Почеттіно після поєдинку зі збірною Парагвая / Фото: ФІФА
        Тренер національної збірної США з футболу Маурісіо Почеттіно після поєдинку зі збірною Парагвая / Фото: ФІФА

        Збірна США успішно стартувала на домашньому чемпіонаті світу з футболу, здобувши впевнену перемогу над Парагваєм з рахунком 4:1 у матчі першого туру.

        Американці останніми з трьох господарів турніру провели свій стартовий поєдинок. Раніше збірна Мексики перемогла ПАР (2:0), а Канада зіграла внічию з Боснією і Герцеговиною (1:1).

        У матчі проти Парагваю команда США ще до перерви тричі вразила ворота суперника. Спочатку автогол записав на свій рахунок захисник Дам’ян Бобаділья, після чого дубль оформив нападник Фоларін Балогун.

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        У другому таймі парагвайцям вдалося скоротити відставання завдяки голу півзахисника Маурісіо. Втім, на восьмій компенсованій хвилині вінгер Джованні Рейна встановив остаточний рахунок — 4:1.

        За інформацією ФІФА, перемога з різницею у три м’ячі стала повторенням рекордного результату для збірної США на чемпіонатах світу. Востаннє американці вигравали з таким відривом ще на дебютному мундіалі 1930 року, коли здолали Бельгію та той же Парагвай.


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