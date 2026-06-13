США розгромили Парагвай і повторили рекорд 96-річної давнини на чемпіонаті світу

Збірна США успішно стартувала на домашньому чемпіонаті світу з футболу, здобувши впевнену перемогу над Парагваєм з рахунком 4:1 у матчі першого туру.

Американці останніми з трьох господарів турніру провели свій стартовий поєдинок. Раніше збірна Мексики перемогла ПАР (2:0), а Канада зіграла внічию з Боснією і Герцеговиною (1:1).

У матчі проти Парагваю команда США ще до перерви тричі вразила ворота суперника. Спочатку автогол записав на свій рахунок захисник Дам’ян Бобаділья, після чого дубль оформив нападник Фоларін Балогун.

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У другому таймі парагвайцям вдалося скоротити відставання завдяки голу півзахисника Маурісіо. Втім, на восьмій компенсованій хвилині вінгер Джованні Рейна встановив остаточний рахунок — 4:1.

За інформацією ФІФА, перемога з різницею у три м’ячі стала повторенням рекордного результату для збірної США на чемпіонатах світу. Востаннє американці вигравали з таким відривом ще на дебютному мундіалі 1930 року, коли здолали Бельгію та той же Парагвай.