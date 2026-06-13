Поліція перевіряє обставини смерті військового під час лікування у Києві

У Києві поліція розслідує обставини смерті 42-річного чоловіка, який проходив лікування в одній зі столичних лікарень швидкої медичної допомоги.

Як повідомили в поліції Києва, повідомлення про смерть пацієнта надійшло правоохоронцям 9 червня. На місце виїжджала слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції.

За фактом смерті чоловіка відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

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За попередніми даними, померлий був військовослужбовцем. Із квітня цього року він проходив лікування в столичній лікарні після отриманих на фронті тяжких вогнепальних поранень.

У межах досудового розслідування призначено низку експертиз, які мають встановити точну причину смерті чоловіка, а також оцінити якість медичної допомоги, наданої пацієнту.

Крім того, під процесуальним керівництвом окружної прокуратури слідчі здійснюють розслідування за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України щодо можливого неналежного виконання медичними працівниками професійних обов’язків.