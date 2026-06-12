Господарі стартували з перемоги: Мексика обіграла Південну Африку на відкритті ЧС-2026

Чемпіонат світу з футболу 2026 року стартував у Мехіко перемогою збірної Мексики над Південною Африкою. Матч запам’ятався не лише двома голами господарів, а й трьома червоними картками.

Про це пише Reuters.

У першому матчі чемпіонату світу 2026 року збірна Мексики обіграла Південну Африку з рахунком 2:0.

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Рахунок на початку зустрічі відкрив Хуліан Кіньйонес. У середині другого тайму Рауль Хіменес подвоїв перевагу господарів та фактично зняв питання щодо переможця.

Південноафриканська команда завершувала матч удев’ятьох. На початку другого тайму червону картку отримав Сфефело Сітоле, а згодом був вилучений і Темба Зване. Наприкінці зустрічі арбітр також вилучив мексиканця Сесара Монтеса.

Попри перемогу, головний тренер мексиканців Хав’єр Агірре залишився незадоволений грою команди.

“Це мав бути матч 4:0. Ми зіграли недостатньо добре, але люди щасливі. Це початок чемпіонату світу — ми позбулися нервів і тепер маємо три очки”, — заявив він.

Для Мексики ця перемога стала першою в історії матчів-відкриттів чемпіонатів світу після семи попередніх невдалих спроб.

ЧС-2026 став першим турніром за участю 48 збірних і першим в історії, який приймають одразу три країни. Церемонія відкриття на стадіоні “Ацтека” відбулася за участю Шакіри та Burna Boy.

У наступному турі 18 червня Мексика зіграє з Південною Кореєю, а Південна Африка зустрінеться зі збірною Чехії.