Словаччина екстрадувала українського військового у справі про пограбування інкасаторів та обмінника на 8 млн грн

Прокурори Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону скерували до суду обвинувальний акт щодо 40-річного військовослужбовця, якого екстрадували до України зі Словацької Республіки.

За даними слідства, чоловік створив та очолив озброєну групу, яка під виглядом представників силових структур вчинила серію нападів і заволоділа майном та коштами на суму понад 8 млн гривень.

Слідство встановило, що упродовж листопада 2023 року – квітня 2024 року учасники угруповання ретельно готувалися до злочинів. Вони вивчали об’єкти нападів, маршрути пересування, системи відеоспостереження, використовували заходи конспірації та транспортні засоби.

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Зокрема, в Івано-Франківському районі фігуранти викрали сейф з обмінного пункту. Крім того, між Львовом та Івано-Франківськом вони напали на автомобіль інкасації, застосували насильство та заволоділи грошовими коштами.

Правоохоронці також задокументували факти незаконного зберігання зброї та боєприпасів.

Після вчинення злочинів, за версією слідства, організатор угруповання виїхав за кордон та переховувався від правоохоронців. Його оголосили в міжнародний розшук.

У результаті співпраці українських та іноземних правоохоронців чоловіка затримали на території Словаччини та 9 червня 2026 року передали Україні.

Наступного дня суд за клопотанням прокурорів обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Подальшу долю обвинуваченого вирішуватиме суд.