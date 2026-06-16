На Львівщині водій вижив у страшній ДТП: дві фури перетворили кросовер на брухт

На трасі Київ — Чоп у Львівському районі сталася ДТП за участю двох вантажівок та кросовера Nissan Qashqai. Внаслідок зіткнення легковик опинився затиснутим між фурами, водія госпіталізували.

Про це повідомили в ГУНП у Львівській області.

Аварія сталася 15 червня близько 16:50 на трасі поблизу села Виннички Львівського району. Зіткнулися вантажівка Mercedes-Benz Axor, за кермом якої перебував 38-річний житель Стрийського району, та автомобіль Nissan Qashqai під керуванням 53-річного мешканця Львівського району.

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Після цього кросовер врізався у вантажівку Volvo FH, якою керував 24-річний житель Закарпатської області.

Унаслідок аварії водій Nissan Qashqai дістав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.