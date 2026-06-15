        Спорт

        Іспанія сенсаційно втратила очки у матчі з дебютантом ЧС-2026

        Віктор Алєксєєв
        15 Червня 2026 21:08
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        Вболівальниця Кабо Верде на трибуні стадіону в Атланті (США). 15 квітня 2026 / Фото: FIFA
        Вболівальниця Кабо Верде на трибуні стадіону в Атланті (США). 15 квітня 2026 / Фото: FIFA

        Збірна Іспанії несподівано втратила очки у стартовому матчі чемпіонату світу-2026, зігравши внічию з дебютантом турніру — командою Кабо-Верде.

        У першому турі групи H чемпіони світу 2010 року не змогли підібрати ключі до воріт суперника та завершили поєдинок із рахунком 0:0.

        Іспанці з перших хвилин володіли перевагою та створювали небезпечні моменти, однак головною перешкодою на їхньому шляху став 40-річний воротар Кабо-Верде Возінья. У першому таймі він виконав чотири сейви та допоміг своїй команді піти на перерву без пропущених м’ячів.

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        Після відпочинку збірна Іспанії продовжила тиск. У спробі посилити атаку тренерський штаб випустив на поле Ламіна Ямаля, Мікеля Меріно, Дані Ольмо та Ніко Вільямса.

        Попри численні атаки фаворита, команда Кабо-Верде втримала нічийний результат. Загалом Возінья завершив матч із сімома сейвами та став одним із головних героїв зустрічі.

        Для збірної Кабо-Верде цей матч став історичним, адже команда вперше бере участь у фінальній частині чемпіонату світу.

        У другому турі Іспанія зіграє проти Саудівської Аравії, а Кабо-Верде зустрінеться зі збірною Уругваю. Поєдинки відбудуться 21 та 22 червня відповідно.


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