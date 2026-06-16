Сибіга зустрівся з Рубіо: говорили про завершення війни та останні успіхи України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із державним секретарем США Марко Рубіо на полях саміту G7 в Евіані під час візиту президента Володимира Зеленського.

За словами глави української дипломатії, сторони обмінялися думками напередодні очікуваних контактів між лідерами України та США.

Сибіга привітав Рубіо з досягненням угоди між Сполученими Штатами та Іраном, висловивши сподівання, що вона сприятиме зміцненню безпеки на Близькому Сході та стабільності енергетичних ринків.

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Водночас міністр наголосив, що Київ розраховує використати нові дипломатичні можливості для просування мирного врегулювання війни.

«Я підтвердив очікування президента Зеленського, що ця угода створює можливість активізувати очолювані США мирні зусилля, спрямовані на припинення війни Росії проти України», — зазначив Сибіга.

Під час зустрічі сторони обговорили можливі шляхи просування мирного процесу. Український міністр виклав бачення Києва щодо кроків, необхідних для того, щоб змусити президента РФ Володимира Путіна повернутися до реальних переговорів.

Окремо Сибіга поінформував американську сторону про російські удари по Києво-Печерській лаврі та інших цивільних, культурних і історичних об’єктах.

«Вони демонструють, що Москва веде війну проти віри, культурної спадщини та української ідентичності», — підкреслив глава МЗС.

Також міністр розповів про останні успіхи України на полі бою та результати далекобійних ударів по російських цілях.

За словами Сибіги, Україна бачить зростання імпульсу до досягнення миру через силу та розраховує на активне лідерство і подальшу залученість Сполучених Штатів у цей процес.