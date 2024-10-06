Кримінал

Ворог знову обстріляв прифронтові населені пункти Харківщини, сталися пожежі
6 Жовтня 2024 16:17
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Сьогодні вдень російська армія завдала ударів по прифронтових населених пунктах Куп’янського району. В результаті обстрілів по житловому сектору сталося декілька осередків займання.

Про це повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.

  • У с. Осинове горів житловий будинок на площі 150 м кв. За попередніми даними отримав поранення 54-річний чоловік.
  • У с. Куп’янськ-Вузловий горіли житловий будинок та 2 господарчих споруди на загальній площі 90 м кв.
Ворог знову обстріляв прифронтові населені пункти Харківщини, сталися пожежі / Фото ДСНС

“До ліквідації наслідків ворожих обстрілів були залучені підрозділи ДСНС та вогнеборці добровільної пожежної команди селища Ківшарівка. Рятувальники, працюючи під постійними ворожими обстрілами, запобігли поширенню полум’я на приватний сектор”, – повідомили рятувальники.


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