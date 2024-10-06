Сьогодні вдень російська армія завдала ударів по прифронтових населених пунктах Куп’янського району. В результаті обстрілів по житловому сектору сталося декілька осередків займання.

Про це повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.

У с. Осинове горів житловий будинок на площі 150 м кв. За попередніми даними отримав поранення 54-річний чоловік.

У с. Куп’янськ-Вузловий горіли житловий будинок та 2 господарчих споруди на загальній площі 90 м кв.

Ворог знову обстріляв прифронтові населені пункти Харківщини, сталися пожежі / Фото ДСНС

“До ліквідації наслідків ворожих обстрілів були залучені підрозділи ДСНС та вогнеборці добровільної пожежної команди селища Ківшарівка. Рятувальники, працюючи під постійними ворожими обстрілами, запобігли поширенню полум’я на приватний сектор”, – повідомили рятувальники.