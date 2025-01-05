Ворог змінив тактику на Торецькому напрямку

На Торецькому напрямку російські окупанти змінили тактику штурмів, залучаючи чисельніші піхотні групи.

Про це в ефірі “Суспільного” повідомив пресофіцер 28-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Євген Алхімов.

Він розповів, що якщо раніше штурми проводилися невеликими групами, то тепер на окремих ділянках фронту у боях бере участь до 20 окупантів одночасно.

“Російські атаки повторюються кілька разів на день. Під час штурмів ворог активно застосовує дрони для розвідки та коригування вогню. Водночас бронетехніка безпосередньо в атаках участі не бере”, — зазначив Алхімов.

За його словами, техніка використовується для транспортування піхоти ближче до українських позицій.

“Були спроби наступу із залученням техніки, але її роль зводиться до максимально швидкого підвезення живої сили до місця штурму”, — пояснив пресофіцер.