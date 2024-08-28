Суспільство

Ворог за добу обстріляв три райони на Харківщині, є загиблий
28 Серпня 2024 10:42
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обстріл, Харківщина
Ілюстративне фото / Telegram

Окупанти за минулу добу атакували населені пункти в Ізюмському, Харківському та Богодухівському районах Харківської області, загинув чоловік, 23 людини поранено.

Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Фейсбуці.

За його словами, у Пятигірському Ізюмського району внаслідок обстрілу горіла автотехінка. Постраждала 52-річна жінка.

У місті Ізюм внаслідок обстрілу горів дах будинку, пошкоджені паркан та скління вікон адміністративної будівлі. Постраждали 12 людей.

У Козачій Лопані Харківського району внаслідок обстрілу постраждав 42-річний чоловік.

У Новій Козачаці Харківського району внаслідок обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння.

У Циркунах Харківського району внаслідок обстрілу горіли чотири господарчі споруди та трава на площі 1 га.

У Козачій Лопані Харківського району внаслідок обстрілу зруйновано будинок.

У Черкаських Тишках Харківського району внаслідок обстрілу частково горіли сім покинутих будинків, 12 господарчих споруд та два автомобілі.

У Циркунах Харківського району внаслідок обстрілу горіла господарча споруда, постраждала 37-річна жінка.

У Богодухові внаслідок внаслідок обстрілу за межами міста горіла трава на площі 200 кв. м

У Богодухові внаслідок обстрілу об‘єкту інфраструктури загинув 72-річний чоловік, ще восьмеро людей постраждали.

За інформацією очільника ОВА, на Харківському напрямку за добу відбулися дев’ять бойових зіткнень поблизу Глибокого, Стариці, Вовчанська та Липців. На Куп’янському напрямку точилися 25 боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії ворога неподалік Синьківки, Степової Новоселівки, Колісниківки та Стельмахівки.


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