За інформацією українських сил, російські диверсійні групи, що просувалися з Селидового до Покровська, зазнали значних втрат і не досягли поставленої мети — змусити підрозділи оборони покинути місто.

За даними DeepState, ворог сформував три тактичні групи по 50 осіб кожна — загалом близько 150 військових, які протягом двох тижнів повільно просувалися до Покровська, намагаючись уникнути виявлення. Перехід між населеними пунктами відбувався зі швидкістю приблизно 600 метрів на добу. Рух груп координувався за допомогою дронів, що доставляли воду, їжу і зв’язок, а самі диверсанти використовували плащі для маскування і ховалися у випадкових укриттях.

Втрати були катастрофічними — близько 120 осіб загинули ще в дорозі, частина поранених змогла вижити. 19 липня невеликі групи дійшли до Покровська і намагалися здійснити диверсійні атаки, але більшість із них була знищена або взята в полон.

Українські військові продовжують пошук і ліквідацію залишків цих груп. Частина диверсантів уже здалася в полон.

Операція окупантів, яка мала на меті посіяти паніку та дестабілізувати ситуацію в місті, вважається невдалою. Експерти сумніваються, що план можна назвати успішним, якщо понад 80% особового складу загинуло ще до досягнення цілі.