Суспільство

Ворог вкотре вдарив по Харківщині: є загиблий і поранені

10 Червня 2023 09:34
61
читать на русском →
Харківщина, обстріли, Олег Синєгубов

Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали з усього наявного озброєння населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

З його слів, вночі ворог завдав атаки, використавши більше ніж 10 БПЛА, по території Богодухівського району. В результаті атаки, сталися пожежі. Загинув чоловік 30 років та зазнав поранення 39-річний чоловік.

У с. Гороховатка Ізюмського району внаслідок ворожого обстрілу зазнав поранення 48-річний чоловік.

“По с. Котляри Харківського району окупанти завдали удару ракетою “Калібр”. Зафіксовано влучання в землю. Без масштабних руйнувань та постраждалих” – написав Синєгубов.

У с. Івашки Богодухівського району обстрілом пошкоджено інкубатор.

У с. Глушківка Куп’янського району через обстріли сталася лісова пожежа.

У м. Вовчанськ Чугуївського району госпіталізований з пораненням 63-річний чоловік.

Також, Синєгубов повідомив, що за добу піротехніки ДСНС обстежили майже 18 га території та знешкодили 125 вибухонебезпечних предметів.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
10 Червня 2023 09:34
61

Ворог вкотре вдарив по Харківщині: є загиблий і поранені
10 Червня 2023 10:09
26

У Генштабі розповіли по ситуацію на фронті
10 Червня 2023 09:00
34

За добу Сили оборони знищили майже 900 окупантів – Генштаб
9 Червня 2023 20:26
38

Зеленський провів Ставку: Обговорили ситуацію на передовій
9 Червня 2023 18:17
83

Іран допомагає РФ побудувати завод з виробництва “Шахедів”
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Первый, кто виноват в новокаховской трагедии, — Байден
Александр КИРШ

Маленьким ангелам
Юрій ЛУЦЕНКО

Капітуляція рашистських окупантів на Південному фронті
Александр КИРШ

В семье не без Орбана — так что надо суперНАТО
Александр КИРШ

“Убей его!”
Віталій ПОРТНИКОВ

Не смотрите вверх, там дроны
усі думки