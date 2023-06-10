Ворог вкотре вдарив по Харківщині: є загиблий і поранені

Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали з усього наявного озброєння населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

З його слів, вночі ворог завдав атаки, використавши більше ніж 10 БПЛА, по території Богодухівського району. В результаті атаки, сталися пожежі. Загинув чоловік 30 років та зазнав поранення 39-річний чоловік.

У с. Гороховатка Ізюмського району внаслідок ворожого обстрілу зазнав поранення 48-річний чоловік.

“По с. Котляри Харківського району окупанти завдали удару ракетою “Калібр”. Зафіксовано влучання в землю. Без масштабних руйнувань та постраждалих” – написав Синєгубов.

У с. Івашки Богодухівського району обстрілом пошкоджено інкубатор.

У с. Глушківка Куп’янського району через обстріли сталася лісова пожежа.

У м. Вовчанськ Чугуївського району госпіталізований з пораненням 63-річний чоловік.

Також, Синєгубов повідомив, що за добу піротехніки ДСНС обстежили майже 18 га території та знешкодили 125 вибухонебезпечних предметів.