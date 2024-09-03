Суспільство

Ворог вдарив по Запоріжжю, є загиблі, серед них – 8-річна дитина
3 Вересня 2024 07:09
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загиблі, Запоріжжя, ракетний удар
Ілюстративне фото / Вікіпедія

У понеділок ввечері росіяни атакували Запоріжжя, загинуло двоє людей, серед них – 8-річний хлопчик, двоє людей поранено.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров

“Близько 23:00 Росія здійснила обстріл міста.

На жаль, 2 людини загинуло, в тому числі 8-річний хлопчик. Ще двоє поранені, в тому числі, дівчинка 12 років. Дитина зараз у реанімації”.

Федоров додав, що внаслідок ворожого удару частково зруйновано будівлю.

Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені багатоповерхові будинки розташовані поруч.


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