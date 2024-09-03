Ворог вдарив по Запоріжжю, є загиблі, серед них – 8-річна дитина

У понеділок ввечері росіяни атакували Запоріжжя, загинуло двоє людей, серед них – 8-річний хлопчик, двоє людей поранено.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров

“Близько 23:00 Росія здійснила обстріл міста.

На жаль, 2 людини загинуло, в тому числі 8-річний хлопчик. Ще двоє поранені, в тому числі, дівчинка 12 років. Дитина зараз у реанімації”.

Федоров додав, що внаслідок ворожого удару частково зруйновано будівлю.

Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені багатоповерхові будинки розташовані поруч.