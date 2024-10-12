Ворог продовжує чинити терор проти мирного населення Харківщини

Російські окупанти вчергове здійснили обстріл населених пунктів Харківщини.

Як повідомили в ОВА, близько 16:00 окупанти обстріляли село Черкаська Лозова Харківського району.

Внаслідок ворожого обстрілу виникло загорання приватного житлового будинку та сухої трави. На місці події працюють відповідні служби.

У важкому стані знаходиться один постраждалий чоловік. За попередньою інформацією, ворог застосував керовану авіаційну бомбу.

Ворожий обстріл Харківського району привів до загоряння трави у Малій Данилівці.

Інформація про постраждалих не надходила. На місці події працюють відповідні служби.

Раніше повідомлялося, як близько 13:40, внаслідок ворожої атаки, відбулося влучання боєприпасу поблизу легкового автомобіля, в якому перебували цивільні особи.

Постраждала 77-річна жінка. Вона отримала вибухове поранення та була госпіталізована до медичного закладу для надання необхідної медичної допомоги.

53-річний чоловік, який також перебував в автомобілі на момент обстрілу, зазнав гострої реакції на стрес. Від госпіталізації відмовився.