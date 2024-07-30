Суспільство

Ворог поцілив по давно не функціонуючому інфраструктурному об’єкту у Запоріжжі – Федоров
30 Липня 2024 10:47
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Запоріжжя, федоров
Іван Федоров / Запорізька ОВА

Окупанти вже не вперше атакували давно не діючий інфраструктурний об’єкт у передмісті Запоріжжя.

Про це в ефірі загальнонаціонального марафону “Єдині новини” повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

“У передмісті обласного центру ворог уражає інфраструктурний об’єкт, вдруге за останні три дні. По одному і тому самому об’єкту ворог намагається поцілити, вважаючи, що там є якесь життя”, – зазначив Федоров.

За його словами, цей об’єкт не діє вже понад два з половиною роки – від початку повномасштабного вторгнення.


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