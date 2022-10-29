Харків

Ворог обстріляв населені пункти Чугуївського, Харківського та Куп’янського районів

29 Жовтня 2022 09:52
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харків

Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Чугуївського, Харківського та Куп’янського районів Харківської області. В м. Вовчанськ внаслідок обстрілів пошкоджено господарчу споруду, в смт Дворічна – житлові будинки, сталися пожежі.

Про це повідомив очільник Харківської області Олег Синєгубов.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, в Куп’янському районі поранення отримали 2 жінки 43 та 40 років, а також 60-річний чоловік.

На звільнених від ворога територіях триває розмінування. За добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 413 вибухонебезпечних предметів.


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