Ворог безуспішно намагається оточити Бахмут і просунутись вперед – Сирський

Командувача Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що війська російської федерації безуспішно намагаються оточити Бахмут Донецької області і просунутися вперед.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Командувач зазначив, що сьогодні військовий 93 ОМБр «Холодний Яр» з позивним «Алан» знищив ворожий літак Су-25 у Бахмуті.

«Противник і надалі безуспішно намагається оточити місто і просунутися вперед. Там бійці 93-ї бригади разом з іншими захисниками стримують шалений тиск противника. Завдяки їх праці ворожі танки, БМП, РСЗВ та склади з БК – злітають в повітря», – підкреслив Сирський.

Загарбники тиснуть і на Куп’янському та Лиманському напрямках.

«Воїни 92 ОМБр ім. Івана Сірка гідно дали по зубах ворогу знищивши системи РЛС, РСЗВ та пункти управління агресора. Такі рішучі дії нашої армії значно виснажують та деморалізують ворога і пришвидшують нашу перемогу», – наголосив Сирський.