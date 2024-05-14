Суспільство

Ворог атакував Харків модифікованими авіабомбами: є постраждалі та руйнування

14 Травня 2024 08:42
харків, обстріл
Наслідки обстрілу / Telegram

Вранці 14 травня окупанти вдарили по Харкову модифікованими керованими авіабомбами, внаслідок чого постраждали 2 людини і зруйновані кілька гаражів.

Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

“По Харкову вдарили двома КАБами. Одним ударом зруйновано три гаражі, ще кілька пошкоджені. Другий прийшовся по відкритій місцині. Обидва прилетіли у густонаселений район. Постраждали двоє людей”.

Раніше мер повідомляв, що був приліт у Київському районі міста, де безліч багатоповерхівок.  

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що удару окупанти завдали о 6:30 ранку. Атакували місто модифікованими авіабомбами УМПБ Д-30(уніфікований міжвидовий планерувальний боєприпас). 

Внаслідок обстрілу постраждали чоловік 52 роки та жінка 66 років − у них гостра реакція на стрес.


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