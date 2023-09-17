ВООЗ зажадала від Китаю додаткових даних про COVID-19

ВООЗ чинить тиск на Китай, вимагаючи від керівництва додаткової інформації про походження COVID-19, організація також готова відправити свою команду для проведення розслідування.

Як заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в інтерв’ю газеті Financial Times, організація чинить тиск на Пекін з метою надання їм “повного доступу” до інформації про походження вірусу. Організація також закликає представників країн, які проводять зустрічі з китайськими колегами, включати це питання до порядку денного.

“Ми вже звернулися письмово з проханням надати нам інформацію…, ми також (готові) надіслати команду, якщо вони (влада КНР) дозволять нам це зробити”, – наводить газета його слова.

Глава ВООЗ упевнений, що рано чи пізно організація отримає відповідь щодо походження COVID-19. При цьому вона також розглядає всі можливі версії появи вірусу, зокрема згадується його передача від тварин до людини та можливий лабораторний витік.

Згідно з інформацією ВООЗ, на 30 серпня у всьому світі було зареєстровано понад 770,06 мільйона підтверджених випадків та майже 6,96 мільйона смертей. Генеральний директор ВООЗ на брифінгу в Женеві 5 травня заявив, що справжня кількість померлих становить щонайменше 20 мільйонів.