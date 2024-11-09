Володимир Тимошко залишив посаду начальника поліції Харківської області

Начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимир Тимошко перйшов на іншу посаду в системі Нацполіції України. Про це він повідомив у соцмережі.

24.02.2022 я їхав в своє рідне місто з єдиним наказам Президента України і керівництва МВС, НПУ – «Утримати Харків» і цей наказ, разом зі всіма силами оборони і поліцейськими гарнізону, я виконав.

Рахунок на табло.

Мені не соромно за жодну хвилину роботи, за жоден день війни і жодне прийняте рішення.

Мав честь очолювати найкращий в світі колектив поліції. І цим пишаюсь.

Рівень ПОВАГИ мешканців Слобожанщини до поліції цьому підтвердження. Впевнений, що так буде і надалі.

Залишаю за собою повністю дієздатний, бойовий підрозділ, який точно виконає свої функції.

Забираю з собою зароблену (я вважаю) частинку залізобетону, а також частинку поваги до поліції, повагу друзів, побратимів, з якими пліч-о-пліч пройшов цей надскладний час і памʼять, про тих кого з нами вже нема.

Дякую кожному і кожній, поліцейському очолюваного мною колективу. Ви -кращі.

Дякую всім побратимам і по сестрам, які були поруч.

Дякую керівництву Держави, МВС, НПУ за те що довірили виконання Наказу захищати Харків саме мені, що підтримували і допомагали.

Далі план такий: робота, Перемога у війні. Все буде Україна. Честь маю.