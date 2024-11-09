Суспільство

Володимир Тимошко залишив посаду начальника поліції Харківської області
9 Листопада 2024 10:05
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поліція, харків
Володимир Тимошко / Фото з Facebook

Начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимир Тимошко перйшов на іншу посаду в системі Нацполіції України. Про це він повідомив у соцмережі.

24.02.2022 я їхав в своє рідне місто з єдиним наказам Президента України і керівництва МВС, НПУ – «Утримати Харків» і цей наказ, разом зі всіма силами оборони і поліцейськими гарнізону, я виконав.
Рахунок на табло.
Мені не соромно за жодну хвилину роботи, за жоден день війни і жодне прийняте рішення.
Мав честь очолювати найкращий в світі колектив поліції. І цим пишаюсь.
Рівень ПОВАГИ мешканців Слобожанщини до поліції цьому підтвердження. Впевнений, що так буде і надалі.
Залишаю за собою повністю дієздатний, бойовий підрозділ, який точно виконає свої функції.
Забираю з собою зароблену (я вважаю) частинку залізобетону, а також частинку поваги до поліції, повагу друзів, побратимів, з якими пліч-о-пліч пройшов цей надскладний час і памʼять, про тих кого з нами вже нема.
Дякую кожному і кожній, поліцейському очолюваного мною колективу. Ви -кращі.
Дякую всім побратимам і по сестрам, які були поруч.
Дякую керівництву Держави, МВС, НПУ за те що довірили виконання Наказу захищати Харків саме мені, що підтримували і допомагали.
Далі план такий: робота, Перемога у війні. Все буде Україна. Честь маю.


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